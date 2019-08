Vesi- ja viemäriverkon saneeraus katkaisi Kievarintien – kirjaston eteen ja torille pääsee autolla

0

SAVITAIPALE Savitaipaleen kirkonkylällä on poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä. Kievarintie on katkaistu väliaikaisesti apteekin kohdalta vesi- ja viemäritöiden takia. Työt alkoivat maanantaina 19. elokuuta.

Kunnan teknisen johtajan Vesa Roiko-Jokelan mukaan liikenne on poikki arviolta parin päivän ajan. Paikalla saneerataan viereisten kiinteistöjen sekä kunnan omaa verkkoa yhteensä 150–200 metrin matkalta.

– Taajamassa työ voi olla kokoonsa nähden työlästä ja hidasta. Putkistot ovat 1970-luvulta, Roiko-Jokela kertoo.

Kun mainitulta Kievarintien osuudelta ei hetkeen pääse suoraan Peltoinlahdentielle, liikenne Lappeenrannan ja Mikkelin suuntaan ohjataan kyltein kiertotielle Torikatua pitkin itään. Peltoinlahdentielle pääsee Torikatua länteen.

Kirjastolle vievä Keskuskatu ja torin yksisuuntainen liittymä Kievarintieltä ovat auki ajoneuvoliikenteelle.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

