Taipalsaarelainen mies autoili humalassa kirkonkylällä sunnuntaina – savitaipalelaisesta liikehuoneistosta vietiin rahaa

TAIPALSAARI & SAVITAIPALE Savitaipaleen keskustassa sijaitsevaan liikehuoneistoon on murtauduttu lauantain 17. elokuuta ja maanantain 19. elokuuta välisenä aikana, tiedottaa poliisi. Oven lukitus on rikottu. Murtautuja on vienyt rahaa noin 200 euron edestä.

Poliisi ei anna tapauksesta lisätietoja.

Taipalsaarella puolestaan poliisin haaviin jäi sunnuntaiaamuna humalainen autoilija. Sunnuntaiaamuna 18. elokuuta pakettiautolla ajanut paikkakuntalainen 65-vuotias mies pysäytettiin kirkonkylällä. Poliisi kertoo, että kuljettajalle suoritettu puhalluskoe osoitti hänen syyllistyneen rattijuopumukseen. Mies määrättiin ajokieltoon.

