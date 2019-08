Lukijan mielipide: Skeittauksesta tuli olympiakilpalaji

0

Niin ne ajat muuttuvat. Parikymmentä vuotta sitten olin itsekin touhussa kovasti mukana. Rakensin nimittäin lapsilleni ja naapurin lapsille ramppia.

Näin jälkeenpäin mietittynä se oli tosi hauskaa aikaa. Omat pojat ja naapurin parikymmentä poikaa istuivat kuin kanat orrella ja kyselivät milloin se on valmis. Milloin se on valmis? No valmistuihan se. Siinä sitä sitten ryvettiin polvet lommoilla ja otettiin ensiaskeleita lajissa.

Siinä sitä sitten ryvettiin polvet lommoilla ja otettiin ensiaskeleita lajissa.

Sitten onneksi kuvioihin astui edesmennyt Timo Mikkola Savitaipaleen kunnan puolesta. Timo ymmärsi näiden asioiden oikean merkityksen. Hommaa lähdettiin viemään eteenpäin ajatuksella, jossa kunta maksaa materiaalit ja työt tehdään poikien kanssa talkoilla. Samaa linjaa on pidetty vielä tänä päivänäkin. Kaikki Savitaipaleen ramppipaikat on tehty talkoilla. Samat pikkupojat, jotka istuivat siellä orrella parikymmentä vuotta sitten, tekevät sitä talkootyötä edelleen.

No, eihän omista pojistani tullut olympiaurheilijoita. Toinen myy autoja ja toinen rautanauloja. Mutta kuitenkin. Lajihan oli vuosikymmeniä sitten monen savitaipalelaisen mielestä ihan peestä, nykyisin se on kuitenkin olympiakilpalaji. Arvostelijat voisivat itse kokeilla, minkälaista koordinaatiokykyä laji vaatii.

Tämä nyt vaan oli esimerkki skeittauksesta. Mutta olipa sitten kyse yleisurheilusta, palloilulajeista, hiihdosta tai mistä muusta hyvänsä, niin ne vaahtosammuttimen korkuiset natiaiset on saatava hommaan mukaan ajoissa.

Siitä se sitten lähtee, jos lähtee. Tarvitaan hommille vakuuttavia vetäjiä. Allekirjoittanut ei ole sellainen, mutta kuitenkin.

JARI KÄYHTY

Savitaipale

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.