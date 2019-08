Pääkirjoitukset: Armeijasta saa monenlaista oppia

0

Kutsunnat ovat käynnissä Länsi-Saimaan alueella tällä viikolla. Ne nuoret miehet, joille kutsu käy nyt, määrätään palvelukseen pääosin tammikuussa 2021. Suurimmalla osalla on siis hyvin aikaa valmistautua tulevaan koitokseen.

Puolustusvoimat neuvoo uusia alokkaita järjestämään etukäteen siviiliasiat kuntoon, perehtymään armeijaan arkeen sekä kohottamaan kuntoa. Terve mieli asuu usein terveessä kropassa, joten viimeksi mainittu on erityisen tärkeää.

Yli-inhimillistä fysiikkaa armeija ei vaadi, mutta ilman minkäänlaista liikuntataustaa rasitus voi tulla yllätyksenä. Toki kunto kasvaa tekemällä, mutta vaikeaksi menee, jos uupumus iskee ja paikat ovat rikki heti ensimetreillä.

Myös korvienväliä kannattaa harjoittaa. Jos asenne on negatiivinen, on sitä melko varmasti koko palveluskin. Aina ei ole kivaa, mutta se kuuluu asiaan ja saattaa jopa kasvattaa.

Myös korvienväliä kannattaa harjoittaa.

Sosiaaliseen kanssakäymiseen armeija antaa verratonta oppia. Yhteen tupaan mahtuu helposti läpileikkaus aikuisuuden kynnyksellä olevasta kansanosasta. Siinä missä yksi on elementissään, saattaa toinen kipuilla pelkästään sängyn petaamisessa.

Isommassa kuvassa kaikki ovat kuitenkin samassa veneessä ja se yhdistää. Vaikka kemiat eivät kohtaisi, on kaikkien kanssa tultava toimeen vuorokauden ympäri ja pystyttävä suoriutumaan milloin minkäkinlaisista suorituksista.

Asepalvelus on ainutlaatuinen ajanjakso, josta voi jopa nauttia. Ainakin jälkikäteen.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.