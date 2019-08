Meidän kesken: Ruispeltoon olisi helppo eksyä

0

TAIPALSAARI Me, Taipalsaaren kirkonkylän koulun 5.-luokkalaiset, kävimme viime perjantaina tutustumassa rukiin viljelyyn ja puintiin yhdessä 4.-luokkalaisten kanssa. Vierailimme Jarmo Koivusen Kauko Vehmasvaaralta vuokraamalla pellolla Taipalsaaren kirkonkylällä.

Olemme saaneet seurata rukiin kasvua keväästä lähtien. Keväällä käytiin tutustumassa rukiin kasvustoon ja nyt rukiinpuinnin jälkeen saamme syyskuussa koululle ruisjauhoja, joista leivotaan sämpylöitä.

Sää oli puintiin sopiva ja pääsimme näkemään puimakoneen puintinäytöksen. Tutustuimme myös entisajan työmenetelmiin sekä sirppiin, viikatteeseen, lyhteiden tekoon ja kuhilaisiin. Koimme vierailun opettavaisena ja mielenkiintoisena.

Viidesluokkalaisten kommentteja retkestä ruispellolle

”Kun seisoin pellossa, rukiin vihneet pistelivät niskaan ja ruis oli tosi pitkää. Ruispelto näytti mukavalta ja sinne eksyisi minuutissa. Olisi mukavaa levätä olkien päällä.” Emma

”Mukavinta oli, kun pääsin käymään sisällä puimurissa.” Minea

”Reissusta jäi mieleen, kun söin rukiin siemeniä. Opin mikä on kuhilas.” Tuomas

”Mukavaa oli mennä olkien sekaan piiloon.” Aapo

”Kuhilas on kuin heinämörkö.” Atte

”Kuhilas muistuttaa heinämörköä.” Samuel

”Opin, että kuhilaaseen menee 8 lyhdettä.” Emil

”Mukavinta oli, kun saimme tarroja ja kortteja.” Annika

”Opin uusia asioita.” Milma

”Ennen vanhaan kesti monta viikkoa puida ruispelto.” Joel

”Puimuri näyttää peltilehmältä.” Emmiina

”Ihmiset eivät ihan pärjää puimurille.” Roope

”Kun syö ruista, saa habaa.” Arttu

”Opin, että maatilalla on aina kivaa ja tekemistä. Sain paljon inspiraatiota.” Topias

”Ruispelto näytti kivalta. Siellä olisi kiva leikkiä piilosta, vaikka sinne helposti eksyisi.” Milla

”Seisoin ruispellossa, se tuntui oudolta. Ruis oli tosi pitkää.” Jose

TAIPALSAAREN KIRKONKYLÄN KOULUN 5.-LUOKKALAISET

