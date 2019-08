Suomenniemeläiset Raili ja Rauno Laamo tanssivat Myllysillassa Arto Kivekkään ja Hannu Auvisen tahdissa. Keväällä Teneriffalla vietetyn kuukauden aikana jalalla pistettiin koreaksi joka ilta. ”Tämä kesä on tosin mennyt niin, että minun on pitänyt hätyyttää tätä. Onneksi on niin hyväluontoinen, että tottelee”, Raili Laamo naurahti mieheensä viitaten.