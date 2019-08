Lemin uusi kuntosali otetaan käyttöön syyskuun alussa – avajaisia vietetään perjantaina, avajaisnauhan leikkaa Inka Henelius

0

LEMI Lemin uudella kuntosalilla on avajaiset perjantaina 30. elokuuta. Luvassa on avajaisseremonia nauhan leikkaamisineen, minkä jälkeen paikalla oleva Eksoten kotikuntoutuksen fysioterapeutti antaa ohjausta ikäihmisille kello 12–14. Avajaisnauhan saapuu leikkaamaan urheilutoimittaja Inka Henelius.

Lemin kunnan vapaa-aikasihteeri Kati Ahonen kertoo, että kuntosali otetaan varsinaiseen käyttöönsä sunnuntaina 1. syyskuuta. Sali on avoinna päivittäin klo 5-22.

– Salilla on muutamia varattuja ryhmävuoroja, ja tuolloin sali on vain kyseisen ryhmän käytössä, Ahonen selittää.

Kuntosalilla käymiseen tarvittavia avaimia voi ostaa avajaispäivänä salilta. Avajaispäivän jälkeen avaimia myydään Lemin vanhassa pappilassa sen aukioloaikoina. Myynnissä on sekä kuukauden että kolmen kuukauden kuntosalikortteja.

– Maksuvälineenä näin alkuun käteisen ja pankkikortin lisäksi ovat Tyky-setelit, Ahonen kertoo.

Hän huomauttaa, että salin välineistö on jonkin verran uudistunut vanhasta salista.

Vaikka kaikki laitteet eivät ole vielä saapuneet, salin valikoima on jo nyt Ahosen mukaan monipuolinen. Sali sopii niin voimaharjoitteluun kuin kunnonkohotukseen ja kuntoutukseen.

Lemin uusi kuntosali sijaitsee osoitteessa Teollisuustie 1.

– Valitettavasti sali ei ole esteetön, vaan se sijaitsee Te-Pa Medical-hallina tunnetun teollisuuskiinteistön yläkerrassa, Ahonen pahoittelee.

Lemin kuntosalin avajaiset pe 30.8. klo 12–18.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.