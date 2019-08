Pääkirjoitus: Saattoauto on oikeassa paikassa

0

Valtatie 13:n tietyömaata edestakaisin sahaava saattoauto on Länsi-Saimaan alueella harvinainen näky. Nimensä mukaisesti sen tehtävänä on saattaa autoletka turvallisesti työntekijöiden ja koneiden ohi siltä osin, kun kaksi kaistaa on jouduttu yhdistämään yhdeksi. Tarkoituksena on taata liikenneturvallisuus. Hitaimmillaan auto kulkee 20–30 kilometriä tunnissa.

Saattoauto on tarpeen. Valitettavasti sen käyttö kertoo siitä, että tietyömaiden nopeusrajoituksia ja muita opasteita ei noudateta riittävän säntillisesti.

Liikenneturva tiedottaa melko säännöllisesti tietyöturvallisuudesta kesäisin. Alennetuille nopeusrajoituksille on painavat perusteet eivätkä ne ole kiusantekoa autoilijoille.

Tiedotuksessa vedotaan ilmiselvästi myös tielläliikkujien tunteisiin. Liikenneturvan mukaan tietyömailla tehdään töitä liikenteen sujuvuuden parantamiseksi ja nopeusrajoitusten noudattamisessa on mitä suurimmissa määrin kyse kunkin työmaan henkilöstön turvallisuudesta. Tietyömaa on myös työpaikka, jolla työskentelee isejä ja äitejä.

Saattoautoja ei riitä jokaiselle tietyömaalle ja näin ollen yllä mainittu asennekasvatus on tarpeen.

Liikennevilkku-lehden (3/2016) haastattelussa kokenut työmaapäällikkö kertoo, että suurin osa ajaa edelleen säntillisesti ja rajoitusten mukaan, mutta kiire ja malttamattomuus ovat kuitenkin lisääntyneet tien päällä viimeisen 10–15 vuoden aikana.

Näin ollen työntekijöiden perehdyttämiseen on pitänyt panostaa uudella tavalla. Lähtökohta on työmaapäällikön mukaan se, että tietyökohteiden nopeusrajoituksiin ei luoteta liikaa, sillä niitä rikotaan.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

