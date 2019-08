Viikon luontoääni: Vihertävä harmaapää kiittää talviruokinnasta

0

“Meidän lintulaudalla kävi sellainen vihertikka”. Tällaisia lintuhavaintoja tehdään paljon, mutta vihertävä vieras on harmaapäätikka eikä äärimmäisen harvinainen vihertikka, joka on suurempi, vielä vihreämpi ja pään seudun kuvioiltaan punaisempi.

Lintujen ruokkija osaa odotella harmaapään tuloa tiettyyn aikaan aamulla ja myöhemmin iltapäivällä. Talvisessa pihabongauksessa harmaapäätikkoja havaittiin 13:lla Savitaipaleen sekä Taipalsaaren pihalla, Lemillä 11:llä ja Suomenniemellä hieman vähemmän.

Molemmat vihreät tikat ovat alun perin eteläisiä lajeja, jotka viihtyvät vanhoja lehtipuita kasvavissa lehdoissa. Vihertikka ei juuri Suomenlahden takaa liiku, mutta harmaapäätikka asuttaa Suomessa yhä uusia alueita ja tinkii tiukoista elinpiirivaatimuksistaan.

Lajin voi tavata kalliomänniköissä ja kankailla muurahaispesiä tonkimassa. Haapa- tai muu kolopuu pitää silti löytyi pesän kovertamista varten.

Vihertikka ei juuri Suomenlahden takaa liiku.

Lemillä, Savitaipaleella, Suomenniemellä ja Taipalsaarella harmaapäätikan pesimäkanta on ainakin muutaman parin luokkaa. Lajin yleistymisen yksi syy on talviruokinta rasvalla ja talilla, mikä vähentää talvikuolleisuutta.

Ilkkuva, laskeva “klyy-kly-kly…” harmaapäätikan huuto kuuluu niin alkusyksyn kuin keväänkin tunnelmiin. Ääntä on helppoa matkia ja sillä harmaapään saa houkuteltua luokseen.

MARKKU PAAKKINEN

Harmaapäätikka on viikon 35 luontoääni Yleisradiossa.

