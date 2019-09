Matkailua kehittävä hanke käyntiin

0

Salpalinjan ja Väliväylän kehittäminen virkistys- ja matkailukäyttöön -hanke on alkanut. Hankkeessa päivitetään aiemmat Salpapolun reittisuunnitelmat ja Väliväylän reitin tilanne Etelä-Karjalan puolelta.

Hankkeen tarkoituksena on tukea Lemin, Luumäen ja Lappeenrannan matkailun ja elinkeinojen kehittämistä. Hanketta hallinnoi Luumäen kunta. Yhteistyössä mukana ovat Lemin kunta ja Lappeenrannan kaupunki.

Vanhan uittoreitin eli Väliväylän melontareitin nykytilaa on kartoitettu meloen kesäkuusta lähtien. Reitin rakenteiden kuntoon sekä mahdollisten taukopaikkojen tai mielenkiintoisten tutustumiskohteiden sijainteihin on kiinnitetty huomiota. Kehittämishankkeessa on tarkoitus päivittää aikaisemmat Salpapolun reittisuunnitelmat. Tarkoitus on myös hyödyntää jo olemassa olevia Lemin Itsenäisyyden polun ja Luumäen Itsenäisyydentien kohteita sekä Lappeenrannan Rutolan kyläpolkua.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019– 28.2.2021. Konkreettisena tavoitteena on valmistella suunnitelmat investointihanketta varten ja järjestää koulutusta oppaille ja matkailutoimijoille.

