Tulitikkuaskit vievät nostalgisiin tunnelmiin – Savitaipaleen kirjastossa on syyskuun ajan kaksi näyttelyä

SAVITAIPALE Savitaipaleen kirjastossa on syyskuussa kaksi näyttelyä. Pasi Kaihokankaan kokoelmista peräisin olevia vanhoja Savitaipale-aiheisia postikortteja ja tulitikkurasioiden kansia on näytteillä lukusalin vitriinissä.

Postikorteista voi löytää tuttuja maisemia ja tulitikkuaskien kansista vanhoja yrityksiä.

Lisäksi esillä on Savitaipaleella mökkeilevän ja Joutsenossa asuvan Reijo Saajanahon kokoama näyttely Huopateollisuuden historiaa.

Näyttelyyn kuuluu valokuvia sekä pieni historiikki Saimaan Huopatossutehtaasta, joka sijaitsi Lappeenrannan Pallossa 1900-luvulla.

Pasi Kaihokankaan ja Reijo Saajanahon näyttelyt Savitaipaleen kirjastossa 27.9. asti.

