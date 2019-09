Saimaanharjulla räjäytettiin kaksi roskakoria – poliisi selvittää räjähdysainetta – ”Kyse ei voi olla vain papatista”

0

TAIPALSAARI Saimaanharjun yhtenäiskoulun pihalla räjäytettiin maanantai-iltana 9. syyskuuta kaksi roskakoria. Toinen metallinen roskakori halkesi, toinen vahingoittui.

Kaakkois-Suomen poliisin rikosylikomisario Ilkka Vainikan mukaan asiaa tutkitaan vahingontekona ja räjähderikoksena. Räjähdeaineesta ei vielä ole varmuutta.

– Se on selvää, että vain papatista ei voi olla kyse. Sellaisen voimasta ei metallinen roskakori halkea. Jotain vahvempaa siellä on pitänyt olla, Vainikka kertoo.

Paikalta oli poistunut nuorisoa ja Vainikan mukaan poliisi on saanut vihjeitä räjäytykseen syyllistyneistä.

– Meillä on jonkinnäköinen käsitys tekijöistä, Vainikka sanoo.

Poliisi pitää tapahtunutta erittäin vakavana, kun huomioidaan vahingot.

– Ja sekin huoli tässä on, etteivät nuoret vahingoita räjähteillä itseään.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

