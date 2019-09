Kuivuus vaivaa viljelyä, mutta vähentää perunaruttopainetta – kevätviljoista on puitu vasta murto-osa

0

Nurmet kaipaavat kipeästi vettä Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella.

Pro Agria Etelä-Suomen kasvutilannekatsauksen mukaan näissä Länsi-Saimaan alueen kunnissa on satanut heikoimmin koko Etelä-Karjalassa, mikä hankaloittaa kolmannen säilörehusadon saamista karjatiloilla.

– Nurmien tilanne vaihtelee maalajin ja sateiden mukaan. Hikevillä ja eloperäisillä mailla saadaan lähes normaali sato, mutta savisilla kuivilla lohkoilla heikko, tietää kasvinviljelyn asiantuntija Eino Heinola.

Heinolan mukaan myös perunasato näyttää muodostuvan keskinkertaiseksi. Kuivuus vähensi mukuloiden määrää, mutta ne ovat melko isoja.

– Ruttopaine on ollut normaalia pienempi kuivuuden takia. Varastoperuna saadaan näillä näkymin nostettua tämän kuun aikana, Heinola arvioi.

Kevätviljoista on puitu vasta viisi prosenttia. Ne valmistuvat hitaasti ja ovat monin paikoin hyvin kirjavia. Sadot ovat olleet normaalilla tasolla.

Heinäkuun alun sateet saivat kuivan kauden jälkeen viljat versomaan lisää ja nämä sivuversot valmistuvat myöhään puintikuntoon. Tämä heikentää Heinolan mukaan sadon laatua ja lisää kuivauskuluja.

– Etenkin kauran sekaan tulee paljon vihreitä jyviä. Ne laskevat hehtopainoa ja heikentävät muutenkin laatua, Heinola kertoo.

Syysviljat on puitu ja rukiista saatiin keskinkertainen sato.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

