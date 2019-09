Viikon vieras: Yrittäjyyden vokaalit

0

A: Aloittaessani yrittäjänä 3. helmikuuta vuonna 2015 tiesin, mihin ryhdyn ja miten haluan toimia. Se on pitänyt ja juna on puksuttanut vakaasti ja minua opettaen. Alani on kotipalvelu eli olen vanhanajan kodinhoitaja. Monta kyytiläistä olen nähnyt ja asemalle on jäänyt monta ihmistä. Kiitollisuus on päällimmäinen mitä tunnen.

E: Ensin olin kauhuissani, kun entinen työnantajani ehdotti oman yrityksen perustamista vuonna 2013. Ei ikinä. En minä. En tahdo!

I: Intoa täynnä kuitenkin aloitin oman taipaleeni ja luotin, että hyvä ja ahkera sekä asiakkaita kunnioittava ja nöyrä asenteeni vie minua eteenpäin.

O: Onnistuinko? Oikotietä onneen ei ole, mutta aika näyttää. Nyt mennyt aika näyttäytyy ihan hyvänä.

U: Unta ei tarvitse kauheasti hakea. Nukku-Matti löytää minut kyllä.

Y: Yöt menee nukkuessa, ei murehtiessa maailman murheita, vaikka niitä on kyllä vaikka miten paljon. Yö ansaitsee varauksettoman kunnioitukseni.

Ä: Äitini oli yrittäjä ravintola-alalla. Näin, mitä se on. Totisesti. Niin laman kuin menestyksenkin. Ja sen, ettei häntä paljoa kotona näkynyt. Hän oli yrittäjäksi ryhtyessään saman ikäinen kuin minä aloittaessani. Minä olin saman ikäinen kuin tyttäreni oli, kun minä aloitin, 12-vuotias. Toivottavasti hän ei ole kärsinyt äidin urasta niin paljon kuin minä nuorena.

Ö: Öljyä koneeseen eli voitelut kuntoon niin tämä juna jaksaa puksuttaa vielä pitkään.

Vokaalit on nyt käytetty, joten loppuun puheenvuorossani haluan siteerata muumeja, koska miksi ei:

” Vapauden ja velvollisuuden välille on löydettävä tasapaino”.

KAROLIINA LAARI

Kirjoittaja on savitaipalelainen kotipalveluyrittäjä ja Savitaipaleen yrittäjäyhdistyksen hallituksen jäsen.