Lukijan mielipide: Keskustalla ei ole paluuta entiseen

Maalaisliitto-keskustalla on pitkä taival keskeisenä ja vaikutusvaltaisena puolueena. Viime vuosikymmenet on veikkailtu puolueen kuukahtamista. Nyt se on lähempänä kuin koskaan.

Keskusta on demareiden tapaan kuin harakka tervatulla katolla. Kun kumartaa yhteen suuntaan, niin samalla pyllistää toisaalle.

Keskusta yrittää tavoitella liberaaleja Salpausselän eteläpuolella. Samalla se toisaalla laiminlyö perinteiset, melko arvokonservatiiviset kannattajansa. Siis ne, jotka viime vaaleissa useimmiten siirtyivät perussuomalaisten kannattajiksi.

Keskustan vanhat konkarit ja nuorempikin polvi ymmärtävät, että puolueella ei ole menestymisen mahdollisuuksia perussuomalaisten eräänlaisena kevytversiona.

Siksi puolue nyt Kulmunin johdolla siirtyy selvästi vasemmalle ja jopa nykyistä arvoliberaalimpaan suuntaan. Se tietää sitä, että keskustasta perussuomalaisiin siirtyneet eivät palaa ja monet muut ennen pitkää seuraavat perässä.

Onko sitten keskustan uusi suunta puolueen pelastus? Ei ole, sillä samaa äänestäjäkuntaa kosivat myös demarit, kokoomus ja vihreät. Sielläkään ei menestytä kevytversiolla, joten isoimman potin lohkaisee vihreät.

Keskustan kannatus on jatkossa 10– 15 prosenttia. Samaan kokoluokkaan valahtavat myös demarit seuraavissa eduskuntavaaleissa.

REIJO TOSSAVAINEN

Savitaipale

