SAVITAIPALE & LEMI Savitaipaleen S-marketilla saa huomenna perjantaina digiopastusta. Sitä saapuvat antamaan Saimaan ammattiopisto Sampon datanomiksi opiskelevat.

Mukaan voi ottaa oman laitteen kuten tabletin tai puhelimen, mutta opiskelijoilla on myös mukanaan lainatabletteja harjoittelua varten.

– Autamme erilaisissa laitteiden käyttöä koskevissa ongelmissa. Opetamme myös eri verkkopalveluiden kuten Kanta-palvelun tai pankkipalveluiden käyttöä, Saimaan ammattiopisto Sampon opettaja Mika Hiltunen kertoo.

Viikon päästä perjantaina, 27. syyskuuta, digiopastusta annetaan Taipalsaarella. Lemillä opiskelijoilta saa apua perjantaina 4. lokakuuta.

Ensi keskiviikkona lähihoitajaopiskelijat puolestaan pitävät omaishoitajille ja omaishoidosta kiinnostuneille hyvinvointipäivän Lemin K-market Särän pihalla. Paikalla on mahdollisuus mittauttaa verenpaine ja verensokeri sekä keskustella omaishoidosta.

Opiskelijat saapuvat kuntiin uudella SampoMobiilillaan. Kyseessä on eri alojen opiskelijoiden käytössä oleva auto.

SampoMobiilin ansiosta opiskelijat voivat nyt itse suunnitella ja toteuttaa koulutukseensa liittyviä tapahtumia.

Digiopastusta Savitaipaleen S-marketilla pe 20.9. klo 10–13.

Omaishoidon hyvinvointipäivä Lemin K-market Särällä ke 25.9. klo 10–14.

