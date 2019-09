Lukijan mielipide: Lääkärihelikoptereiden tilanteesta tulee laatia kokonaisselvitys

0

Talouspoliittinen ministeriryhmä teki 9. syyskuuta päätöksen lääkärihelikopteritoiminnan siirtämisestä valtion hoidettavaksi. Tämä oli hyvä ja odotettu päätös.

Nyt on ehdottoman tärkeää, että valtio käynnistää lääkärihelikopteritoiminnasta kokonaisvaltaisen selvityksen, jossa selvitetään muun muassa lääkärihelikopteritoiminta osana ensihoitojärjestelmää, toiminnan maantieteellinen kattavuus, helikoptereiden toimintakyky ja valmius eri ympäristö-, alue- ja sääolosuhteissa, taloudelliset toimintaedellytykset sekä mahdollinen yhteistyö muun muassa rajaviranomaisten kanssa.

Tällä hetkellä lääkintähelikopterit toimivat vajaalla kapasiteetilla. Suuri osa ensihoidon helikopteritehtävistä jää toteuttamatta, sillä niillä ei ole valmiutta ja mahdollisuutta päästä potilaan luo muun muassa sääolosuhteiden takia. Tästä syystä on ensisijaisen tärkeää selvittää, kuinka ja millä toimenpiteillä helikopterien toimintakykyä voidaan parantaa.

Nykyinen ensihoidon helikopteriverkosto kattaa vain noin 76 prosenttia Suomen väestöstä.

Eduskunnan oikeusasiamies on käsitellyt lääkärihelikopteritoiminnan yhdenvertaista maantieteellistä saatavuutta ja katsonut, että nykyinen helikopterijärjestelmä ja sijoittelutapa ei tarjoa ensihoitolääkärin yhdenvertaista saatavuutta hätätilapotilaille Suomessa. Tämän vuoksi alueellinen ja maantieteellinen kopteripalveluiden saatavuus on myös selvitettävä.

Lääkärihelikopteritoiminnan kokonaisselvitys on järkevää tehdä yhdessä osana sote-uudistusta. Lääkärihelikopteripalvelut tulisi liittää vahvemmin osaksi muuta ensihoitojärjestelmää. Toimintaa tulee kehittää yhdessä erityisvastuualueiden kanssa, näin potilasturvallisuus, -hoito ja yhdenvertaisuus toteutuu paremmin.

ANNELI KILJUNEN (sd.)

kansanedustaja

Lappeenranta

