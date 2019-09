Meidän kesken: Rukiin tie vei koululaiset sämpyläsäpinöille

0

TAIPALSAARI Taipalsaaren koululaisten ruisteema jatkui ruissämpyläsäpinöillä kirkonkylän koululla viime viikolla.

Koulun ykkös- ja kakkosluokkalaiset sekä kuudesluokkalaiset osallistuivat omakohtaisesti ruissämpylöiden tekemiseen Taipalsaaren maaseutuseurojen edustajien ohjauksella.

Kaikkiaan 59 oppilasta sekä heidän opettajansa olivat mukana sämpyläsäpinöissä. Ja aamupäivän aikana syntykin peräti lähes 300 ruissämpylää.

Oli ihailtavaa, miten innokkaasti kaikki oppilaat osallistuivat omien ruissämpylöidensä leipomiseen lähtien taikinan teosta aina paistamiseen ja lopuksi maistamiseen saakka.

Kukin luokka viipyi omien ruissämpylöiden teon parissa noin tunnin verran. Kohokohtana oli luonnollisesti se hetki, kun jokainen pääsi maistamamaan leipomiaan sämpylöitä.

Ja jokseenkin kaikki totesivat, että nämä sämpylät olivat maultaan parhaita, mitä koskaan oli saatu maistella.

Onneksi ruistaikinaa tehtiin sen verran reilusti, että jokainen säpinöihin osallistunut sai myös kotiin viemisiksi 2–4 ruissämpylää.

Rukiin tie koululaisten nimikkoruispellolta koululaisten pöytään on ollut Taipalsaaren maaseutuseurojen ja Taipalsaaren koulujen yhteinen teema tänä vuonna.

Nyt ollaan loppusuoralla eli rukiista on päästy yhdessä leipomaan sämpylöitä ja myös niistä yhdessä nauttimaan.

Ruissämpyläsäpinät jatkuivat Saimaanharjun yhtenäiskoululla viime keskiviikkona ja vastaava tapahtuma on ohjelmassa Vehkataipaleen koululla tiistaina 24. syyskuuta.

EERO JUNTUNEN

Kirjoittaja Taipalsaaren maamiesseuran jäsen.