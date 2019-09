Nyt on siistiä – Heituinlahden koululaiset voittivat valtakunnallisen Me tehdään siistimmin -kilpailun

0

SAVITAIPALE Heituinlahden koulun 5.- ja 6.-luokkalaisten yhdysluokka on menestynyt valtakunnallisessa Me tehdään siistimmin -kilpailussa. Luokka osallistui ilmastoaiheiseen kilpailuun kolmella tekemällään videolla, joista yksi voitti alakoululaisten sarjan ja toinen valittiin yleisön suosikiksi.

5. ja 6. luokan opettaja Mirja Harvistola kertoo, että luokka palkitaan matkalla Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

– Pääsemme Helsinki-Vantaalla Finnairin keittiöön katsomaan, kuinka siellä on pyritty vähentämään muovijätteen ja ruokahävikin määrää, Harvistola kertoo.

Lisäksi luvassa on vielä yllätyspalkinto yleisön suosikiksi valitun videon kunniaksi.

Me tehdään siistimmin -kilpailussa tehtävänä oli valmistaa animaatio, näytelmä, esitelmä tai muu videolle tallennettava tuotos, jossa esitetään keinoja hiilijalanjäljen puolittamiseksi.

Parhaat työt palkittiin Espoon Otaniemen lukiossa viime lauantaina, jolloin vietettiin kansainvälistä Nollapäästöpäivää.

– Emme käyneet palkintojenjaossa, mutta teimme tervehdysvideon, joka esitettiin siellä, Harvistola kertoo.

Koululaisten tekemät kilpailuvideot sekä palkitsemistilaisuudessa nähty videotervehdys ovat nähtävillä YouTube-videopalvelussa. Ne löytyvät palvelusta Mirja Harvistolan nimellä hakemalla.

Kilpailun järjestivät ympäristöön ja elinkeinoelämään keskittyvä yhdistys Climate Leadership Coalition (CLC) ja nuorten talous- ja työelämätaitoja kehittävä Talous ja nuoret TAT yhdessä Opetushallituksen kanssa.

Heituinlahden 5.- ja 6.-luokkalaiset ovat osallistuneet kuluvana syksynä myös tiedekeskus Heurekan Hilavitkutin-kilpailuun. Kilpailu kannustaa ajattelemaan ympäristökysymyksiä ja kierrättämään.

Koululaiset askartelivat kierrätysmateriaaleista kuten kotitalouden pakkauksista tai elinkaarensa päässä olevista esineistä uusia tuotteita eli niin sanottuja hilavitkuttimia. Hilavitkutin-kilpailun tulokset selviävät ensi viikolla.

