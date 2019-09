Lemin kirjasto on ensi viikolla suljettu – kirjastoon vaihdetaan hyllyjä

0

LEMI Lemin kirjasto on suljettu ensi viikolla eli viikolla 40. Syynä on kirjaston hyllyjen vaihtaminen.

Kirjastovirkailija Annika Viik-Muhli kertoo, että hyllyjen vaihtaminen on suuritöinen urakka.

– Kaikki jännitykset, rakkaudet ja koko kertomakirjallisuus otetaan hyllystä ensin alas.

Uusien hyllyjen myötä kirjaston valikoima pysyy samana mutta järjestys muuttuu.

Viik-Muhlin mukaan vanhat hyllyt ovat kolmekymmentä vuotta vanhoja ja kaipaavat siksi vaihtoa. Osa kirjaston hyllyistä on vaihdettu jo aiemmin.

Kirjasto palvelee jälleen maanantaina 7. lokakuuta alkaen.

