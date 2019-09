Taipalsaarella tankataan jatkossakin – uusi polttoaineen jakelija on löytynyt

0

TAIPALSAARI Tankkaaminen Taipalsaarella jatkuu. Lappeenrantalainen Autokorjaamo Heiskamo on löytänyt Taipalsaarentien ja Taipaltien risteyksessä sijaitsevalle kylmäasemalle uuden polttoaineen jakelijan.

– Jakelija on löytynyt, mutta en voi vielä kertoa, mistä firmasta on kyse, korjaamopäällikkö Jorma Spets sanoo.

Uusi polttoaineen jakelija aloittaa toimintansa lokakuussa.

Autokorjaamo Heiskamo on myös kiinnostunut kylmäaseman vieressä sijaitsevasta kiinteistöstä. Se voisi mahdollisesti avata kiinteistöön toimipisteensä.

– Sitä vielä tarkistellaan, olisiko siinä korjaamolle tarvetta, Spets kertoo.

Aiemmin Taipalsaarella sijaitsevalla kylmäasemalla toiminut St1 sulkee aseman syyskuun lopussa.

Autokorjaamo Heiskamon aikeista etsiä Taipalsaarelle uusi polttoaineen jakelija kertoi ensimmäisenä Yle.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

Aiemmin aiheesta: Tankit häviävät Taipalsaarelta – kunnan ainoa yleinen bensa-asema suljetaan syyskuun lopussa (17.9.2019)

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.