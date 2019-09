0

SAVITAIPALE Savitaipaleen käsityöasemalla oli käyntejä sen ensimmäisen toimintavuoden aikana 4 052 kappaletta.

Käsityöasema avattiin Yritystaloon Savitaipaleen kunnan omistamiin tiloihin viime vuoden syyskuussa.

Vuoden aikana asemalla on järjestetty yhteistyössä kansalaisopiston kanssa muun muassa kirjonta-, kudonta- ja nypläyskurssi. Joulun alla asemalla tehtiin joulukortteja.

– Taipaleen seurakunnan kanssa yhteistyössä on myös ommeltu lastenvaatteita Viipurin turvakodin lapsille, Leena Byckling kertoo.

Byckling on yksi vapaaehtoisista, jotka huolehtivat käsityöaseman toiminnasta.

Käsityöasemalla on kuudet kangaspuut, jotka ovat olleet kovassa käytössä. Kutojilla on asemalle oma avain, jotta kutomassa voi käydä milloin vain.

Bycklingin mukaan vuoden aikana kangaspuiden loimista on valmistunut mattoja noin 128 metriä, poppanaa 64 metriä ja huiveja 19 metriä.

Käsityöasemalla on pidetty vuoden aikana lukuisia näyttelyitä. Esillä ovat olleet muun muassa vanhat ja uudet ryijyt, huovutustyöt sekä talven kudonnoista kertova Mitä tuli tehtyä? -näyttely.

Kansantaideyhdistyskin on pitänyt omista tauluistaan näyttelyn, ja parhaillaan esillä on Cornelia Erdmannin Lumous -valokuvanäyttely.

Leena Bycklingin mukaan järjestöt, yhdistykset ja kerhot ovat ottaneet käsityöaseman kokoustilan hyvin käyttöönsä.

Käsityöaseman toiminta perustuu vapaaehtoisten aktiivisuuteen ja toiminnassa on mukana yli 30 henkilöä.

Käsityöasema on auki maanantaina klo 12–17 ja torstaina klo 10–15.

