Heituinlahden koulun voittokulku jatkuu – nyt menestystä tuli Hilavitkutin-kilpailussa

SAVITAIPALE Heituinlahden koululla voidaan iloita jälleen, sillä koulun oppilaat menestyivät tiedekeskus Heurekan Hilavitkutin-kilpailussa. Koululaiset askartelivat kilpailuun elinkaarensa päässä olevista tavaroista uusia esineitä eli niin sanottuja hilavitkuttimia.

Kymmenen parasta hilavitkutinta palkittiin. Töistä kaksi on Heituinlahden koululaisten tekemiä. Palkituksi tulivat 1. ja 2. luokkaa käyvien Aatu Lantan ja Konstan Lantan askartelema Lietetykki sekä 5. ja 6. luokkaa käyvien Jenni Ramulan ja Sonja Simpuran tekemä Pomppunoppa.

Palkinnoksi koulu saa valintansa mukaan joko vapaaliput Heurekaan tai Heurekan tiedepaketit.

Kilpailun tarkoituksena oli pohtia kestävää kehitystä ja ympäristökysymyksiä. Kilpailun voittajat julkistettiin Finlandia-talossa European Days for Sustainable Circular Economy -konferenssissa tiistaina. Konferenssi on yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tapahtumista.

Heituinlahden koulun 5. ja 6. luokka voitti myös aiemmin ilmastoaiheisen kilpailun, johon se osallistui kolmella tekemällään videolla. Palkinnoksi koululaiset saivat matkan Helsinki-Vantaalle, jossa he tutustuvat Finnairin keittiöön.

Lisäksi samassa kilpailussa yleisön suosikiksi nousseen videon ansiosta koululaiset pääsevät tutustumaan veturiin Helsingin päärautatieasemalla.

