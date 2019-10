0

Ensi viikolla vietetään valtakunnallista Vanhustenviikkoa, jonka teemana on tällä kertaa vanhuuteen varautuminen. Viikkoa vietetään myös Länsi-Saimaan alueella monenlaisten tapahtumien muodossa.

Lemillä Vanhustenviikon juhlaa vietetään jo huomenna lauantaina 5. lokakuuta. Avajaispuheen pitää vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Tuula Konttinen ja juhlapuheen vt. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä. Lisäksi juhlassa kuullaan kotona asumisen turvallisuuteen sekä hyvään elämään keskittyvistä hankkeista.

Savitaipaleella Vanhustenviikon tapahtumat sijoittuvat pitkälti toimintakeskus Suvantoon. Maanantaina 7. lokakuuta toimintakeskuksessa on tarjolla tietoa senioriautoilijoille, ja lisäksi luvassa on yhteislauluja. Tiistaina kokoontuvassa Virkistyskerhossa vierailee jalkahoitaja, ja kerhon jälkeen Suvannossa saa opastusta netin käyttöön.

Keskiviikkona 9. lokakuuta Suvannossa harrastetaan tuolijumppaa, ja myös laulukerho kokoontuu. Tuija Käyhty Savitaipaleen osuuspankista kertoo senioreita koskevista pankkiasioista. Loppuviikosta Savitaipaleen kirjastossa tarjotaan ohjausta sähköisessä asioinnissa, ja Suvannossa kerrotaan kotihoidon palveluista.

Suomenniemen seurakuntakodissa pidetään juhla vanhuksille sunnuntaina 6. lokakuuta. Juhla alkaa jumalanpalveluksen jälkeen. Keskiviikkona 9. lokakuuta lounaskahvila Niementähdessä järjestetään Vanhustenviikon tapahtuma, jossa on muun muassa tietoa omaishoitajuudesta ja edunvalvonnasta.

Taipalsaarella Vanhustenviikon avajaisjuhlaa vietetään kunnantalolla niin ikään tulevana sunnuntaina. Maanantaina 7. lokakuuta kirjastossa on muistikahvila, ja Väinölässä tanssahdellaan päivätanssit. Tiistaina palvelutalo Myllyrinteessä on lähetyspiiri, ja Väinölässä tehdään terveyskuntomittauksia.

Keskiviikkona 70- ja 75-vuotiaiden syntymäpäiviä vietetään seurakuntatalolla. Torstaina vuorossa on puolestaan hyvinvointipäivä.

Sunnuntaina 13. lokakuuta vietetään vanhusten kirkkopyhää. Silloin Savitaipaleen seurakuntakodilla tarjolla on kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen ja Taipalsaaren seurakuntatalolla on keitto- ja kahvitarjoilu sekä muuta ohjelmaa.

