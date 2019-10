0

SAVITAIPALE Savitaipalelaisen Eeva Kylliäisen tekemät kortit koristavat Savitaipaleen kirjastoa lokakuun ajan.

Näytteillä on muun muassa vauva-aiheisia sekä vintagetyylisiä kortteja. Kylliäisen käsissä syntyy myös kortteja hääpareille.

Kylliäinen on harrastanut korttien askartelemista jo kymmenen vuoden ajan.

Osa Kylliäisen tekemistä korteista on eräänlaisia rasioita, joiden sisään voi sujauttaa vaikkapa suklaalevyn.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Eeva Kylliäisen kortit näytteillä Savitaipaleen kirjastossa 30.10. asti.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.