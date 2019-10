Lukijan mielipide: Lisää poliiseja myös maaseudulle

0

Suomessa valta kuuluu valtiopäiville kokoontuville kansanedustajille.

Harvaan asutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän linjaus oli lisätä poliisin saavutettavuutta harvaan asutuilla seuduilla. Tämä toimenpide-ehdotuksemme on Rinteen hallitusohjelmassa.

Iloitsimme hyvästä, kiitosta saaneesta ja kannatettavasta työstämme yli puoluerajojen.

Poliisihallitus aikoo pyyhkiä pöytää parlamentaarisilla päätöksillä. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat, jossa 24. syyskuuta kerrottiin, että riippumatta hallitusohjelman kirjauksesta harvaan asuttujen alueiden poliisien määrän lisäyksestä, määrärahalisäysten tuomat lisäresurssit sijoitettaisiin keskuskaupunkeihin.

Tämä on yksiselitteisesti väärin, näin ei pidä tapahtua. Edellytänkin, että sisäministeri Ohisalo pistää virkamiehensä ruotuun.

Keskuskaupunkeihin on toki omat rahanlisäyksensä, enkä hamua niitä. Vuosikymmeniä jatkunut keskittämispolitiikka on tuonut kaupunkeihin pahoinvointia, jota vastaan on taisteltava.

Maaseudun rahat kuuluvat kuitenkin maaseudulle. Niiden riistämistä voisi verrata siihen, että vanhusten kotihoitoon tarkoitetut rahat menisivät vain leikkaussalien kirurgeille tai jos luokkakokojen pienentämiseen kaikkialla tarkoitetut resurssit käytettäisiinkin vain maakunnan yhdessä koulussa.

Kun hallitus lupaa ja antaa resursseja poliisin saavutettavuuden parantamiseen nimenomaan harvaan asutuilla seuduilla, sen tulee myös kohdentua näin.

Ei voi olla niin, että maaseudulla poliisia ei näy ja väki joutuu ottamaan rikollisia kiinni itse, kuten Pihtiputaalla taannoin. Tämä hallitus ei saa hyväksyä keskittämistä, vaikka Helsingin virkamiehet sitä vähän väliä esittävät.

Rinteen hallitus voisi vähentää keskittymisen mukanaan tuomia lieveilmiöitä ja rikollisuutta tarjoamalla tukea ja mahdollisuuksia muuttaa ruuhkaisista kaupungeista esimerkiksi työn perässä harvempaan asutuille seuduille ja niiden rauhallisempaan ympäristöön.

Vihreä ministeri Ohisalo tietää varmasti, että suurin metsäkadon aiheuttaja on urbanisaatio.

Pelastamme ilmastoamme sillä, ettemme hukkaa resursseja rakentamalla uudelleen kaikkea sitä, mikä on jo kertaalleen rakennettu maalle.

ANNE KALMARI (kesk.)

puheenjohtaja,

Harvaan asutun maaseudun parlamentaarinen työryhmä