Pääkirjoitus: Renkaat ja ajotavat tarkastukseen

Syksy on tuonut yöpakkaset ja jopa jo hetkellisesti luntakin tullessaan myös Etelä-Karjalaan. Aamun liukkaista ajokeleistä on varoiteltu. Ensilumi tulee usein yllättäen, ja pohdinnat renkaanvaihdon ajankohdasta jäävät sen jalkoihin.

Nyt varoitellaan myös hirvistä, joiden metsästys alkaa lauantaina. Tämä on perinteisesti saanut nuo metsäneläimet myös liikkeelle tavallista enemmän. Autoilijoita kehoitetaan tarkkailemaan tienpiennarta. Tarkkaavaisuudella voidaan välttää onnettomuuksia.

Liikenteen riskeistä muistutellaan aina. Vaikka varovaisuus ja sääntöjen noudattaminen eivät aina valitettavasti riitä, niin ei kertaamisesta haittaakaan ole.

Ikäviä yllätyksiä matkalle on jo sattunut.

Savitaipaleen palokunta julkaisi viikonloppuna Instagram-tilillään varoittavana esimerkkinä hajonneen tuulilasin kuvan. Kuva oli otettu pimeänä syysiltana. Hirvi oli tullut yllättäen tielle ja auto oli törmänyt eläimeen Mikkelintiellä Savitaipaleella. Autoilija oli onnekseen selvinnyt ilman suurempia vammoja. Pahoin loukkaantunut hirvi löydettiin myöhemmin metsästä.

Tilanne olisi voinut osua kohdalle kenelle vain. Jos noudattaa nopeusrajoituksia, ehtii reagoida yllätyksiin paremmin.

Talvi tulee, ja tietyt rutiinit ovat jälleen käsillä. Talvirengaspakko on nykyisen lain puitteissa joulukuusta helmikuun loppuun. Ensi vuonna pakollinen käyttöaika pitenee kuukaudella, mikäli keli niin edellyttää.

Myös renkaiden kunto kannattaa nyt tarkistaa.

