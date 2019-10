Puinnit ovat vielä osittain kesken – Viljojen sato on odotettua parempi, öljykasveja on vielä paljon korjaamatta

0

Leikkuupuimureita näkyy vielä lokakuun aikana pelloilla. Kasvukausi on ollut vaihteleva ja maakunnan alueella on arviolta noin 10 prosenttia viljoista puimatta.

Vaihtelut ovat suuria paikkakohtaisesti, osalla tiloista viljat on puitu jo viikkoja sitten, osalla korjuu on vielä käynnissä.

Syksy kuitenkin petrasi sato-odotuksia viljojen suhteen. Tulokset ovat olleet parempia, kuin mitä vielä elokuussa ennusteltiin, sanoo ProAgria Etelä-Suomen kasvinviljelyn asiantuntija Eino Heinola.

Öljykasvien suhteen tilanne on viljoja heikompi. Satoa on paljon pystyssä, eivätkä kaikki sadot ehdi välttämättä valmistua puimakuntoon.

— Keskilämpötila on laskenut alle viiden asteen, joka tarkoittaa kasvukauden päättymistä. Kasvien valmistuminen puimakuntoon on hidasta.

Heinola toivoisikin tuulisia päiviä, jotka kuivattaisivat kasveja jo pellolla.

Myös öljykasvien laadussa on toivomisen vara. Kasveja ovat piinanneet niin keväinen kuorettuma, kuin kesäiset tuhohyönteisetkin.

Vielä puinnissa olevia kasveja joudutaan puimaan kosteana, joka lisää kuivauskustannuksia suuresti. Myös kosteus haittaa puinteja. Aamukosteus säilyy puoleen päivään asti, ja iltakosteus alkaa aikaisin, joten puimaikkunan aika on lyhyt näin myöhään syksyllä.

Kokonaisuutena kasvukausi on kuitenkin ollut odotuksia parempi.

— Vaihtelut ovat suuria laidasta laitaan, mutta yleisesti sato on hieman parempi kuin viime vuonna. Öljykasvit kyykkäävät tänä vuonna eniten, Heinola toteaa.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

toimitus@lansisaimaa.fi