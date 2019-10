Valokuituverkon rakentaminen alkaa Suuressa Jänkäsalossa Taipalsaarella ensi viikolla

0

TAIPALSAARI Valokuituverkkoyhtiö Saimaan Kuitu Oy on saanut tukipäätöksen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ely) Suuren Jänkäsalon valokuituverkon rakentamiseen Taipalsaarella.

Suuren Jänkäsalon valokuituverkko sai tukea 148 341 euroa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020. Tukikelpoisen rakentamisen kokonaisbudjetti on 211 915,72 euroa.

Saimaan Kuidun toimitusjohtaja Tuomo Puhakaisen mukaan valokuituverkon rakentaminen alkaa Suuressa Jänkäsalossa jo ensi viikolla.

Saimaan Kuitu on Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Lemin kuntien omistama yhtiö. Valokuituverkkoa on rakennettu vuodesta 2015 alkaen.

Verkko on omistajakuntien alueella pääosin valmiina tämän vuoden loppuun mennessä. Tähän mennessä siihen on liittynyt yli 2 600 asiakasta.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

