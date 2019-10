Hirvestys käynnistyy lauantaina – hirvikolarien riski nousee

0

Hirvenmetsästys alkaa täysimittaisesti lauantaina 12. lokakuuta. Syyskuusta lähtien hirvenmetsästys on ollut mahdollista pellolta vahtien.

Lemin-Taipalsaaren riistanhoitoyhdistyksen alueella on 136 pyyntilupaa. Savitaipaleen-Suomenniemen alueelle myönnettiin tänä vuonna 262 lupaa.

Hirvestyskausi on perinteisesti saanut hirviä liikkeelle, mikä lisää hirvikolarien riskiä.

Hirvien liikkuma-alueilla autoilevien on syytä huomioida lisääntynyt hirvien liikkuminen ja tarkkailla tienpientareita tavallista tarkemmin. Myös nopeuden lasku ja pitkien valojen käyttäminen lisää mahdollisuutta havaita hirvi ajoissa.

Valtaosa hirvieläinonnettomuuksista tapahtuu hämärässä tai pimeässä. Törmäysriski on suurimmillaan auringonlaskun jälkeen, lisäksi hirvet liikkuvat paljon myös aamuhämärässä.

Viime syksynä koko maassa metsästettiin 58 219 hirveä.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

