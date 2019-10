StU:n kenttähanke sai muhkean avustuspotin

0

SAVITAIPALE Savitaipaleen Urheilijat (StU) saa Kenttä kylälle 2 -hankkeeseen 255 000 euroa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) ja Leader-ryhmien myöntämää maaseutuohjelman rahoitusta.

StU:lle myönnetty potti on 13 kehittämishankkeesta suurin. Rahoitusta myönnettiin heinä-syyskuussa yhteensä runsaat 1,4 miljoonaa euroa.

Kenttä kylälle 2 -hankkeessa Savitaipaleen tekonurmen ympärille rakennetaan uusi yleisurheilukenttä. Kentän rakentaminen on kilpailutettu jo kaksi kertaa ja kolmas kilpailutus on tarkoitus tehdä marraskuussa.

StU:n puheenjohtaja Jorma Pekkasen mukaan rakentaminen siirtyy näin ollen ensi vuoteen.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi