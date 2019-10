0

TAIPALSAARI Mies ja kitara esiintyvät Taipalsaarella tulevana lauantaina. Niin sanottu fingerstyle-kitaristi Tomi Paldanius esittää Taipalsaaren kunnantalolla tuttuakin tutumpia kappaleita. Ohjelmisto ulottuu Bohemian Rhapsodysta aina Lapin kesään ja Finlandiaan asti.

Paldanius on sovittanut tunnettuja kappaleita soolokitaralle ja soittaa konsertissaan kappaleiden melodiat, soinnut, bassolinjat ja kitarasoolot samanaikaisesti.

Uudestakaupungista kotoisin oleva Paldanius on ammatiltaan klassisen kitaransoiton opettaja. Nykyisin hän asuu Bangkokissa, mutta on parhaillaan kiertueella Suomessa.

Taipalsaarelle esiintyvän artistin ajoi uteliaisuus.

– Olen konsertoinut Lappeenrannassa ja se seutu kiehtoo. Tällä kertaa katselin mielenkiintoisia paikkoja siitä ympäristöstä, ja Taipalsaari vaikutti sellaiselta paikalta, jossa haluaisin käydä, Paldanius kertoo.

LSS

Tomi Paldaniuksen konsertti Taipalsaaren kunnantalolla la 12.10. klo 19.