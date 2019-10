Kylähullu saa pähkäilemään – Alpiini Piiparinen saapuu Vehkataipaleelle

0

TAIPALSAARI Vehkataipaleelle saapuu ensi viikolla erikoinen vieras, nimittäin Alpiini Piiparinen. Alpiini Piiparinen on Matti Hämäläisen luoma hahmo, joka pähkäilee maailmanmenoa.

Piiparinen käsittelee esityksissään kylien ja yhteisöjen elämää ja haastaa myös yleisön mukaan pohtimaan.

Esitystä kuvaillaan motivoivaksi mono-dialogiksi.

– Saattaa sisältää omien aivojen käyttöä, tapahtumasta kertovassa tiedotteessa varoitetaan leikkimielisesti.

Alpiini Piiparista esittävä Matti Hämäläinen kantaa Valtakunnan Kylähullun arvonimeä. Kotiseutu- ja kylätoimintatyössä ansioituneita on nimitetty Valtakunnan Kylähulluiksi vuodesta 1991 lähtien, ja arvonimi on elinkäinen.

Alpiini Piiparinen esiintyy Vehkataipaleen kylätalolla ensi tiistaina.

Kylähullun pähkäilyt Vehkataipaleen kylätalolla ti 15.10. klo 18.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi