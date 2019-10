Stam1nan keulahahmo Antti Hyyrysen esikoisromaani Viimeinen Atlantis julkaistaan helmikuussa – samana päivänä julkaistaan uusintapainos samaa nimeä kantavasta albumista

0

Metallibändi Stam1nan nokkamies Antti Hyyrysen esikoisromaani Viimeinen Atlantis julkaistaan 10. helmikuuta. Samana päivänä julkaistaan myös uusintapainos yhtyeen saman nimisestä albumista, joka ilmestyi 10. helmikuuta 2010.

Viimeinen Atlantis on kuvaus lähitulevaosuuden luhistuvasta maailmasta sekä kahdesta kotiaan etsivästä pakolaisesta. Kirjan kustantaja on Like Kustannus Oy.

– Olen kirjasta lapsenomaisen riemuissani, sillä kolmikymmenvuotinen unelmani toteutuu, Hyyrynen sanoo tiedotteessa.

– Tunnen, että romaani tulee merkitsemään lukijoillekin paljon, hän jatkaa.

Kirja tulee ulos päivälleen kymmenen vuotta Viimeinen Atlantis -albumin ilmestymisen jälkeen. Albumilla kritisoitiin voimakkaasti kulutustottumuksia yhteiskunnassa. Se ottaa kantaa myös luonnonsuojeluun. Kulutuskriittinen teema toi albumille ympäristöpalkinnon sen ilmestymisvuonna.

Teos myi platinaa. Se palkittiin myös Vuoden metallialbumi -Emmalla sekä äänestettiin muun muassa Soundin, Infernon ja Rumban yleisöäänestyksissä vuoden kotimaiseksi albumiksi.

