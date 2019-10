Jalkosalmella elokuussa järjestetty Capital of Metal L1ve poiki hyvää – lemiläislapset ja -nuoret saivat lahjoituksia

0

LEMI Lapsia ja nuoria on muistettu Lemillä lahjoituksin, joiden taustalla on Jalkosalmella elokuussa järjestetty Capital of Metal L1ve -tapahtuma.

Sekä tapahtumassa paikalla ollut lappeenrantalaisyhdistys HC Leso että Jussi Stoorin luotsaama Mayor of Metal antoivat lahjoituksen MLL:n Lemin paikallisyhdistykselle. Lahjoitusten yhteenlaskettu summa on 539 euroa.

Lisäksi Mayor of Metal lahjoitti nuorisotiloihin 200 euron edestä lahjakortteja, joilla voi lisätä varoja pelikonsolin sähköiseen lompakkoon. Lahjakortit mahdollistavat uusien pelien hankkimisen pelikonsoliin.

Nuorille on varattuna vielä lisää lahjoituksia.

– Nuoret miettivät ensin, mitä tarvitsevat, Stoor kertoo.

