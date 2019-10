0

SAVITAIPALE Savitaipaleen kunnanhallituksessa esiteltiin maanantaina vastine kunnan vastaanottamaan kuntalaisaloitteeseen, jossa vaadittiin kiinteistöjen sekä vanhus- ja vammaispalveluiden myyntiprosessin lopettamista.

Kuntalaisaloitteen oli allekirjoittanut 197 henkilöä. Aloite koski Savitaipaleen kunnan ja Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n kiinteistöjen sekä vanhus- ja vammaispalveluiden myymistä terveyspalveluja tarjoavalle Mehiläiselle.

Aloitteeseen tehdyssä vastineessa todetaan, että kunnan tehtävänä on tarjota Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) järjestämille palveluille asianmukaiset tilat. Vastineen mukaan kiinteistöjen myyminen Mehiläiselle mahdollistaa osaltaan lähipalveluiden säilymisen.

– Kunnan omistaman hyvinvointiaseman huono kunto edellyttää mittavaa peruskorjausta tai purkua. Myös Vanhaintuen omistamat Valkama I ja Valkama II ovat samassa tilanteessa. Lähipalveluiden säilyttämiseksi on tärkeää, että kunnassa on sote-toimintaan soveltuvat tilat, vastineessa todetaan.

Savitaipaleen kunnanhallitus hyväksyi vastineen.

