Jokainen askel on kotiin päin

Kuluvalla viikolla on uutisoitu UKK-instituutin aikuisille kohdistetuista uusista liikuntasuosituksista. Niissä huomioidaan kevytkin liikuskelu sekä kehoitetaan tauottamaan paikallaanoloa. Uudet suositukset kannustavat liikkumaan muutaman minuutin pätkiä kerrallaan, kun ennen suositukset vaativat kymmenen minuutin kestoisia liikkumishetkiä.

Himoliikkujia uudet suositukset saattavat naurattaa, mutta liikunnasta piittaamaton voi innostua – mikä lienee toivottavaa. Entäpä jos kävelisit hissillä menon sijaan? Siinä saisi helpon pariminuuttisen. Jos kauppaan pitää mennä autolla, niin miten olisi parkkeeraaminen niin kauas kaupan ovesta kuin mahdollista? Taas saisi liikuntaa, mikä on kaikki kotiin päin.

Vanha tuttu ydin suosituksissa on, että sydämen sykettä kohottavaa liikuntaa tulisi olla kaksi ja puoli tuntia viikossa. Rasittavaksi tehon kohottamalla tunti ja vartti riittää.

Lihaskuntoharjoittelun suositus on kahdesti viikossa. UKK-instituutti muistuttaa, että tällaisesta treenistä käyvät muun muassa porraskävely tai pihahommat kotona. Reippaaksi liikkumiseksi voidaan valita esimerkiksi sauvakävely tai retkeily, rasittavaksi juoksu tai hiihto.

Liikunnan ohella muistutetaan edelleen riittävän unen merkityksestä. Nämä kaksi yhdessä saadaan aikaan hyvinvoinnin lisääntymistä.

Kroppa kiittää jo pienestäkin muutoksesta paikallaan oloon verrattuna, joten nyt on hyvä aika pohtia asennemuutosta. Erityisesti vähän liikkuvan pienikin liikunnan lisäys voi yllättää esimerkiksi kohonneen tai reippaamman mielialan muodossa.

Kenelläkään tuskin on mitään sitä vastaan.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi