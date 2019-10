Korpijärven–Kuolimon kalatalousalueen toiminnanjohtajaksi valittiin Vesa Tiitinen

0

SAVITAIPALE Korpijärven–Kuolimon kalatalousalue on valinnut toiminnanjohtajakseen Vesa Tiitisen Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:stä.

17. tammikuuta aloittaneen kalatalousalueen ensimmäisessä yleiskokouksessa Savitaipaleella hallitukseen valittiin Tarmo Hänninen, Matti Alatalo, Raimo Laitinen ja Jussi Karhu Kuolimon alueelta sekä Matti Kapiainen, Reijo Vanonen ja Veijo Karhu Korpijärven alueelta.

Hallituksen puheenjohtaja on Tarmo Hänninen ja varapuheenjohtaja Matti Kapiainen.

Toinen yleiskokous pidettiin 7. elokuuta. Tuolloin kalatalousalueen toiminnanjohtajaksi valittiin Tiitinen.

Korpijärvi–Kuolimon kalatalousalueella on vesipinta-alaa 22 700 hehtaaria. Vesialueet ovat Savitaipaleen, Suomenniemen ja osaksi myös Mäntyharjun alueella. Kalatalousalueen tiedotteen mukaan vesistöjen ekologinen luokitus on erinomaista tai hyvää.

Kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää alueen kalataloutta ja edistää sen jäsenten yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Korpijärven–Kuolimon kalatalousalueen jäsenistö muodostuu 23:sta osakaskunnasta ja valtakunnallisista kalastusalan järjestöistä.

Kalatalousalueen merkittävin tehtävä on laatia alueensa käyttö- ja hoitosuunnitelma ensi vuoden loppuun mennessä. Samaan aikaan käynnistyvät muun muassa Kuolimon nieriään kohdistuvat mahdolliset hankekokonaisuudet. Niiden lisäksi Korpijärven–Kuolimon kalatalousalue on mukana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) vesienhoitosuunnitelmahankkeessa.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

