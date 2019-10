0

LEMI Kirkossa soivat ensi keskiviikkona saksofonien sulosoinnut, kun kuubalainen Quinteto Arsis de Cuba saapuu Lemille.

Saksofonikvintetti soittaa muun muassa barokin ja klassismin ajan helmiä sekä perinteistä kuubalaista musiikkia.

Konsertissa kuullaan tiedotteen mukaan myös ”rakastettua maailman musiikkia”. Konsertin nimi onkin Musiikkia yli rajojen.

Yhtyeen jäsenet ovat koulutukseltaan ammattimuusikoita ja suurin osa heistä työskentelee myös musiikinopettajina.

– He soittavat myös Consolacion del Surin puhallinorkesterissa Pinar Del Rion maakunnassa, tiedotteessa kerrotaan.

Quinteto Arsis de Cuba on ensimmäistä kertaa kiertueella Suomessa, mutta Euroopassa se on nähty aiemminkin.

Yhtyeen kerrotaan ottaneen osaa festivaaleihin, konserttityöpajoihin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin.

Tiedotteen mukaan saksofonikvintetti on saanut sosiaalisia, taiteellisia ja kulttuurisia vaikutteita maailmaa kiertäessään.

Samalla se on itse esittänyt Kuuban merkittävimpien säveltäjien teoksia.

LSS

Quinteto Arsis de Cuba Lemin kirkossa ke 30.10. klo 18.

