Meidän kesken: 30 vuotta lintukurssia Savitaipaleella

SAVITAIPALE Vettä satoi kaatamalla, kun kansalaisopiston lintukurssi vietti syyskauden päättäjäisiä Savitaipaleen Lepänkannossa pari viikkoa sitten.

Laavulla paloi iloinen tuli, makkarat paistuivat ja juhlan kunniaksi leivotut makeatkin tekivät kauppansa.

Muisteltiin menneitä, sillä Markku Paakkinen oli vetänyt kurssia jo 30 vuotta!

Kansalaisopisto oli kutsunut linnuista kiinnostuneita ihmisiä tällaiselle uudelle kurssille, kokoonnuttiin luokkatiloihin, ja Markku näytti kuvia, kuulusteli leikkimielisesti minkä verran porukka lintuja tunsi.

Ensimmäisestä kerrasta asti mukana olleet Raija ja Heimo Lipiäinen hämmästyttivät tunnistamalla jopa keräkurmitsan, ja siitä oli jäänytkin näille Lapinkävijöille mukava muisto.

Sateen ropistessa kodan kattoon huomattiin, että koko ajan mukana olleita kurssilaisia meissä oli vielä viisi, Rauni Inkinen, Mirja Vaartaja ja allekirjoittanut.

Vain harvoin kurssille tulijoita on ollut vain minimimäärä, ja nytkin, kaatosateessa, meitä oli täysi tusina.

Muisteltiin myös edesmennyttä innokasta kurssilaista, savitaipalelaisille hyvin tuttua, aina avuliasta ja kurssin mainiota nuotiotulien sytyttäjää Heino Laaria, joka aluksi linturetkille saapui polkupyörällä kaukoputket kyydissä, loppuvuosina jo pienellä sinisellä autolla.

Retkiä on tehty usein Lavikanlahdelle, Lepänkantoon, Urolanlahdelle ja lähijärville, pelloille ja metsiin. Tavattu on aina vesitornille, joskus sinne on kiivettykin kiikaroimaan.

On nähty Parikkalan kuukkelimetsät Hannu Siitosen kanssa, on käyty itärajankin takana, Konnunsuolla ja kevään huipennus on ollut arktikaretki Virolahdelle. Ja aina on ollut tärkein mukana –hyvät eväät!

Samalla, kun ihailtiin toivottua alliparvea matalalennolla Kuolimon pinnassa ja suunniteltiin kevätkautta, kukitettiin vetäjämme, laulettiin onnittelulaulut ja kiitettiin hienoista kokemuksista ja mukavista vuosista.

SIRKKA-LIISA VAALIVIRTA

