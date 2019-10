14 haki Taipalsaaren hallintojohtajaksi – hakijoiden joukossa tuttuja nimiä Kaakkois-Suomesta

0

TAIPALSAARI Taipalsaaren hallintojohtajan virkaa haki 14 henkilöä. Haku päättyi eilen 30. lokakuuta.

Hakijoiden joukossa on tuttuja nimiä Kaakkois-Suomen alueelta, mutta paikka kiinnosti myös kauempana asuvia.

Hakijat ovat:

Arto Haikonen, Hamina (tekniikan lisensiaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri, OP Financial Group, Head of Process Development)

Vesa Jäppinen, Lappeenranta (kauppatieteiden maisteri, kehityspäällikkö Sarastia Oy:ssä)

Jouko Kervinen, Mikkeli (oikeustieteiden kandisaatti, vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Etelä-Karjalan liitossa)

Jarkko Koho, Lappeenranta (kauppatieteiden maisteri, talousjohtaja Elvera Oy:ssä)

Tomi Käiväräinen, Lappeenranta (diplomi-insinööri, LV Putkiasia Oy:n tuotantojohtaja)

Hanna-Kaisa Lähde, Kotka (kulttuurituottaja YAMK, poliittinen avustaja)

Rauno Maaninka, Oulu (oikeustieteiden maisteri, Muhoksen kunnan hallinto- ja talousjohtaja)

Mia Mustaparta, Lahti (hallintotieteiden maisteri, varhaiskasvatuksen lähiesimies Hollolan kunnassa)

Iiro Nylund, Lappeenranta (diplomi-insinööri, tuotantotalouden tohtoriopiskelija LUT-yliopistossa)

Teemu Simola, Tuusula (tradenomi YAMK, liiketoimintajohtaja SSA Groupilla)

Jussi Stoor, Lemi (kauppatieteiden maisteri, yrittäjä)

Esa Tonteri, Lappeenranta (upseeri, toimistoupseeri Rajavartiolaitoksella)

Raikko Törönen, Ruokolahti (tradenomi AMK, Imatran kaupungin talous- ja rahoitussuunnittelupäällikkö)

Juha Vuorela, Lappeenranta (kauppatieteiden maisteri, hallintojohtaja Parikkalassa)

Taipalsaaren kunnanhallitus päättää ensi kokouksessa haastatteluun kutsumisista. Kokous on tiistaina 5. marraskuuta.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.