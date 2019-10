Talvirenkaiden kunto tulee tarkastaa vaihdon yhteydessä

0

Eteläistä Suomea myöten talvisemmaksi muuttunut sää laittaa autoilijoille painetta talvirenkaiden vaihtamiseen, mikäli se on vielä tekemättä.

Liikenneturva muistuttaa tiedotteessaan, että renkaiden kunto on syytä tarkistaa vaihdon yhteydessä. Auto on myös syytä jättää kotiin, mikäli alla on keliin sopimattomat renkaat.

Lämpötila on painunut pakkasen puolelle, ja talvirenkaiden vaihto onkin nyt ajankohtaista, jos niitä ei jo alla ole.

– Renkaanvaihdon ajankohdassa on otettava huomioon sekä keli että oma ajoympäristö. Tällä hetkellä monin paikoin saattaa olla jo se tilanne, että kesärenkailla varustettu auto kannattaa jättää suosiolla kotiin töihin lähtiessä – varsinkin aamulla, Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara sanoo.

– Pitää muistaa, että olosuhteet voivat muuttua nopeasti ajettaessa paikasta toiseen. Keli voi vaihdella runsaasti vuorokaudenajankin mukaan. Kuskin on huolehdittava siitä, että autossa on kelin edellyttämät renkaat, Elovaara muistuttaa.

Talvirenkaita on nykylain mukaan käytettävä joulukuusta helmikuun loppuun. Nastattomia talvirenkaita saa käyttää kuitenkin ympäri vuoden.

Nastallisia talvirenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun tai toisen pääsiäispäivän jälkeiseen maanantaihin myöhemmän ajankohdan ollessa määräävä. Nastarenkaita saa siis kuitenkin käyttää muunakin aikana, jos keli sitä edellyttää.

Renkaiden kunto – siis esimerkiksi riittävät urasyvyydet – kannattaa tarkistaa vähintäänkin niiden vaihdon yhteydessä.

Myös rengaspaineet kannattaa katsoa sekä vaihtaessa että säännöllisesti myös talven aikana. Huonokuntoiset tai vajaapaineiset renkaat ovat iso turvallisuusriski.

– Koko ajoneuvon hallinta riippuu renkaiden pitävyydestä. Jos niiden kunto tai itse vaihto-operaatio epäilyttää, kannattaa vaihto antaa ammattilaisten käsiin. Rengasliike voi samalla tarkistaa kumien kunnon ja muut oleelliset asiat, Elovaara vinkkaa.

Olosuhteet määrittelevät renkaanvaihdon Uuden, 1.6.2020 voimaantulevan tieliikennelain myötä talvirenkaiden käyttöaikaa koskevat säännöt muuttuvat.

Talvirenkaita tulee käyttää, jos sää tai keli sitä edellyttää, marras-, joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana.

Kuitenkin myös kesärenkaita saa tuona aikana käyttää, jos alueella vallitsee ”kesäkeli”.

Toisin sanoen uuden lain myötä esimerkiksi syksyllä talvirenkaita ei tarvitse vaihtaa pelkästään kalenterin perusteella.

Auton käyttäjän tulee silti huolehtia ennakoiden, että talvi ei pääse yllättämään, ja alla on lain edellyttämät renkaat.

Lähde: Liikenneturva

LSS

