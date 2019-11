0

SAVITAIPALE Käsityöasemalla on ryhdytty jälleen ompelutalkoisiin.

Viime talvelta tutuissa käsityöilloissa ommellaan vaatteita Viipurissa sijaitsevan Dikonin turvakodin lapsille, ja samaan aikaan käsityöasemalta saa apua käsitöihin liittyvissä pulmissa. Varsinkin neulomiseen ja virkkaamiseen liittyviin ongelmiin luvataan apuja.

Asemalle voi siis mennä oman, keskeneräisen käsityönsä kanssa, jos esimerkiksi silmukat ovat päässeet putoamaan puikoilta.

– Käsityön opettaja Riitta Kallio on käsityöiltojen aikana käytettävissä ja neuvoo kädestä pitäen juuri sen työn kanssa, johon apua tarvitaan, Pirkko Purtonen kertoo.

Seuraava käsityöilta järjestetään ensi tiistaina 5. marraskuuta. Käsityöasema on saanut lahjoituksena kankaita, joista turvakodin lapsille tarkoitetut vaatteet ommellaan.

Jospa ihmiset innostuisivat tekemään täkänöitä itse.

Pirkko Purtonen

Ensi viikolla käsityöasemalla käynnistyy myös täkänänäyttely. Täkänät ovat kaksipuoleisia seinävaatteita, jotka on kudottu kahdesta kankaasta siten, että värit vaihtavat keskenään paikkaa seinävaatteen toisella puolella.

Pirkko Purtosen mukaan täkänänäyttelyllä halutaan paitsi esitellä vanhoja täkänöitä, myös innostaa ihmisiä.

– Tarkoitus on saada ihmiset hoksaamaan, miten hienoja käsitöitä aikanaan on tehty ja että kutoa voi muutakin kuin mattoja, Purtonen sanoo.

– Jospa ihmiset innostuisivat tekemään täkänöitä itse, Purtonen pohtii.

Näyttelyn pystyttäminen on vielä edessä, ja Purtonen toivookin, että mahdollisimman monen täkänän tarina tulisi näyttelyssä esiin. Siis se, kuka täkänän on tehnyt, ja missä ja milloin täkänä on tehty.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

Käsityöilta Savitaipaleen käsityöasemalla ti 5.11. klo 16–19.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.