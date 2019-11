Savitaipaleen kunnanhallitus puoltaa nykyistä veroprosenttia – myös kiinteistöverotus on pysymässä entisellään

0

SAVITAIPALE Savitaipaleen kunnanhallitus päätti maanantaina 4. marraskuuta esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan tuloveroprosentti pidetään ensi vuonna nykyisellä tasolla 21,50 prosentissa.

Savitaipaleella kunnallisveroa arvioidaan Kuntaliiton verotulojen ennustekehikon mukaan kertyvän tänä vuonna 9,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 ennuste on 9,9 miljoonaa euroa.

Edellisen kerran veroprosenttia tarkistettiin vuodelle 2018. Tuolloin sitä korotettiin puolella prosenttiyksiköllä.

Tänä vuonna Savitaipaleen tuloveroprosentti on Etelä-Karjalan korkein. Ensi vuonna tilanne muuttuu, sillä Lemin kunnanvaltuusto hyväksyi viime maanantaina vuoden 2020 veroprosentiksi 22,00. Maakunnan kevein verottaja on Parikkala 19,50 prosentin tuloverolla.

Kunnanhallitus päätti pitää myös kiinteistöveroprosentit ennallaan. Yleinen kiinteistövero on ensi vuonna 0,93 prosenttia, vakituisissa asuinrakennuksen 0,41 prosenttia ja muiden asuinrakennusten osalta 0,93 prosenttia.

Savitaipaleen koko verotuloennuste vuodelle 2020 on 12,5 miljoonaa euroa. Luku sisältää kunnan tuloveron, kiinteistöveron ja osuuden yhteisöverosta.

Yhteisöverotuoton kertymä vaihtelee vuosittain kunnallisverotuoton kertymää enemmän ja on riippuvainen kunnassa toimivista yrityksistä sekä yleisistä taloudellisista suhdanteista.

Tuloveroprosentit Etelä-Karjalassa 2019

Imatra 20,00

Lappeenranta 21,00

Lemi 21,00

Luumäki 20,50

Parikkala 19,50

Rautjärvi 20,25

Ruokolahti 20,50

Savitaipale 21,50

Taipalsaari 21,00

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.