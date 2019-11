Verkkokysely: Aiotko ottaa influenssarokotteen?

0

Talven influenssaepidemiaan varautuminen on alkanut, ja rokotteita tautia vastaan on ryhdytty antamaan. Etenkin riskiryhmiin kuuluville influenssarokotteen ottaminen on tärkeää. Perusterveellekään rokotteen ottamisesta ei ole haittaa. Sillä estää pitkät sängyn pohjalla vietetyt päivät tulevana talvena.

Aiotko ottaa influenssarokotteen? Vastaa kyselyyn ja kommentoi aihetta.

Aiotko ottaa influenssarokotteen? Kyllä

En Näytä tulokset

Loading ... Loading ...

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.