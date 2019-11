Lukijan mielipide: Vastaus kansanedustaja Jani Mäkelälle

0

Kansanedustaja Jani Mäkelä oli mielipidekirjoituksessaan (LSS printti 31.10., verkko 2.11.) huolissaan EU-jäsenmaksun noususta.

Hänen mukaansa emme saa ”itse mitään vastinetta” ja ”rahoitamme eurokommunismia tämän seurauksena taas miljardeilla”.

Väite on perusteeton ja tämänkaltainen kielenkäyttö asiatonta. Parissa vaaleissa tyhjänpäiväisillä – erityisesti maahanmuuttovastaisilla – puheilla voi menestyä, seuraavissa tuskin enää.

Suomi ja suomalaiset – myös kaikki muutkin jäsenvaltiot – ovat saaneet ja saavat edelleen paljon hyötyä maksamilleen jäsenmaksuille. Voin ottaa Suomen näkökulmasta esille vain muutaman esimerkin.

1. Kansainvälinen turvallisuusasemamme on varmistunut.

2. Kymmenettuhannet suomalaiset maahanmuuttajat ovat Euroopan eri maissa töissä, opiskelevat, liikkuvat vapaasti ja nauttivat monista EU-eduista. Pelkästään Britanniassa on 20 000 suomalaista maahanmuuttajaa, joihin britit suhtautuvat sivistyneesti eivätkä brexitin tultua todennäköisesti karkota heitä kotimaahansa.

3. EU käy puolestamme kaikki kauppapoliittiset neuvottelut jäsenmaittensa puolesta omalla mantereellamme ja kaikkialla maailmassa. Viimeisenä esimerkkinä Kanadan ja Japanin kanssa solmitut sopimukset. Nationalististen kauppasotien tultua taas ajankohtaisiksi tarvitaan EU:n yhteisvoimaa. Pelkästään tässä säästämme 580 miljoonaa vuodessa, ehkä moninkertaisesti.

4. Tärkeät maatalous- ja aluetuet, joita saisimme enemmänkin, jos olisimme innovatiivisia ja aloitteisia.

5. Valtava tutkimus- ja muu kehittämisrahoitus, jota voisimme hyödyntää muutaman miljardin vuodessa enemmän, jos vain saisimme aikaiseksi hakemuksia – tyhjänpäiväisen EU-vastaisen valittelun sijasta. Voisimme tulla nettosaajiksi.

6. Eurokommunismia yritetään kitkeä eurorahoituksella Itä-Euroopan maista, erityisesti Puolasta ja Unkarista. Muualla sitä ei ole – eikä tule.

ILKKA HUOVIO

dosentti, kanslianeuvos

Savitaipale

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.