Viikon vieras: Sydämellä, sovussa ja sisulla

0

Osapäiväisen elinkeinokonsultin ensimmäinen toimintavuosi alkaa olla lopuillaan Savitaipaleella.

Olen ylpeänä havainnut, että asioita tehdään todella isolla sydämellä. Talkoohenki ja omien yritysten omaleimaiset, melko vahvatkin toimintamallit ovat yrittäjien sydämissä.

Monen yrityksen kohdalla tilanne on hyvä ja toimintaa ei tarvitse kehittää, mutta on myös ajatuksia sukupolvenvaihdoksista ja yritysten laajentumisiakin on tapahtunut.

Haasteitakin on, ja monen yrityksen kanssa ajatustenvaihto on vielä edessäpäin.

Ei sammuteta valoja, sytytetään niitä.

Sovussa on tärkeää saada asioita eteenpäin. Yhteistyön lisääminen on tärkeää etenkin yritysten välillä ja yhteiseen hiileen puhaltamista pitää vielä petrata. Myydään yhdessä, niin kaikki voittavat.

Kunnan matkailupalvelujen näytön paikka on ensi vuonna ja on tärkeää, että laatu, hinta ja tyytyväiset asiakkaat kohtaavat. Vuoden mittaan on yrittäjien tilaisuuksissa ollut hyviä aiheita, ja joulupukilta toivoisin vielä lisää uusia kasvoja tilaisuuksiin.

Sisua ei puutu. Uusiin tapahtumiin on löytynyt hyvin toimijoita ja vanhoja hyviä ”juttuja” puhalletaan taas yhteistyöllä eteenpäin.

Markkinat ovat toimineet hyvin torilla, ja katse onkin jo joulun avauksessa lauantaina 30. marraskuuta.

Kesän asuntomessut toi hyvää ja positiivista pöhinää kunnan markkinointiin. Sisua löytyy, herätellään sitä yhteistyöllä tulevissa haasteissa. Ei sammuteta valoja, sytytetään niitä.

TOMMI NAAKKA

Kirjoittaja on Savitaipaleen kunnan elinkeinokonsultti ja yrittäjä.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.