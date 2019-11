Postin lakko vaikeuttaa jakelua – lehtiä voi hakea Länsi-Saimaan Sanomien konttorilta

0

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n maanantaiaamuna 11. marraskuuta alkanut lakko vaikeuttaa lehtien jakelua. Lakko pysäyttää lehtien päivä- ja etäjakelun, mutta varhaisjakelu toimii normaalisti.

Länsi-Saimaan Sanomien varhaisjakelu kattaa lähinnä taajama-alueet ja näillä alueilla lehti jaetaan normaalisti. Sen sijaan haja-asutusalueella olevat tilaajat sekä etätilaajat voivat lukea näköislehteä verkossa sekä mobiilisovelluksella. Näköislehdet avataan kaikkien luettavaksi.

Länsi-Saimaan Sanomissa postilakon aikana toimitaan siten, että lehtiä toimitetaan tulevilla viikoilla lehden konttorille tavallista suurempi määrä. Asiakkaat voivat hakea halutessaan lehtiä Savitaipaleelta osoitteesta Peltoinlahdentie 24. Lisäksi lakon aikana Länsi-Saimaan Sanomien näköislehti on luettavissa maksutta tietokoneilla, tableteilla ja kännyköillä. Tabletteihin ja kännyköihin kannattaa ladata maksuton mobiilisovellus, sillä se on optimoitu langattomiin päätelaitteisiin.

Länsi-Saimaan Sanomia kustantaa ESV-Paikallismediat Oy, joka on osa mediakonserni Keskisuomalaista. Länsi-Saimaan Sanomien lisäksi paikallislehtiyhtiöön kuuluvat Juvan Lehti, Kaakonkulma, Kangasniemen Kunnallislehti, Keskilaakso, Luumäen Lehti, Paikallislehti Joutseno, Pitäjänuutiset ja Puruvesi.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.