Influenssarokotteita jaetaan nyt, ja infektioylilääkäri toivoo, että rokote otettaisiin lähipiirin suojelemiseksi – lapsille rokote voidaan antaa nenäsumutteena

0

SAVITAIPALE – Aina olen rokotteen ottanut. Ennen työnantaja edellytti rokotteen ottamista, ja siitä jäi tapa, vaikka olen ollut eläkkeellä monta vuotta, Mirja Jurvanen selitti jonottaessaan Savitaipaleen torilla seisovaan Mallu-autoon viime viikon torstaina.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten auto oli saapunut jakamaan kausi-influenssarokotteita ja saikin luokseen pitkän jonon rokotetta hakemaan tulleita.

Torin laidalla päivystäneiden terveydenhoitaja Anu Olkkosen ja lähihoitaja Jorma Simolinin luona rokotteen kävi ottamassa noin sata henkilöä, eikä kaikkia halukkaita ehditty parituntisen aikana rokottaakaan.

– Muutama jouduttiin käännyttämään pois, kun aika loppui, Olkkonen kertoo.

Aikuiset joutuvat edelleen kestämään pienen pistoksen influenssarokotteen saadessaan. Lapsille influenssarokote on sen sijaan jo parin vuoden ajan voitu antaa nenäsumutteena, jolloin immuniteetin saadakseen ei tarvitsekaan pelätä piikkiä.

Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen huomauttaa, että nenäsumutteella on toinenkin hyvä puoli.

– Kyseessä on elävä rokote. Sumuttamalla rokotetta suoraan limakalvoille saadaan hyvä immuniteetti. Limakalvot ovat ne, jotka ensimmäisenä viruksen kohtaavat oikeastikin, Suomalainen selittää.

Hänen mukaansa rokottamalla lapset influenssaa vastaan vaikutetaan koko epidemian voimakkuuteen, sillä eniten influenssaa välittävät eteenpäin yhteisöissä nimenomaan lapset.

Terveydenhoitaja Anu Olkkonen ei ole saanut lasten vanhemmilta juurikaan palautetta nenäsumutteista.

– Joku on joskus sanonut, että nenä tulee siitä kipeäksi, ja voi se vähän limakalvoissa tuntua ikävältä, hän kertoo.

Influenssarokotteen voi saada nenäsumutteena Suomessa vain, jos on alle 18-vuotias. Neuvolassa se annetaan 2–6-vuotiaille lapsille. Viime vuonna sumutteita oli varattu kuitenkin niin vähän, että monet lapset jouduttiin rokottamaan vanhaan malliin.

– Tänä vuonna sumutteita on varattu ymmärtääkseni enemmän. Jos sumutteen haluaa, kannattaa silti lähteä mieluummin ennemmin kuin myöhemmin liikkeelle, Suomalainen neuvoo.

Hänen mukaansa lapset joutuvat jatkossakin kestämään pistoksia, sillä muista kuin influenssarokotteista ei ole olemassa sumutettavaa versiota. Lavantautia ja koleraa vastaan lapset tosin rokotetaan nieltävän rokotteen avulla.

Torstaina Mallu-autossa influenssaan annettiin suojaa perinteisin menetelmin. Kipua pelkäämättä rokotetta hakemassa olivat myös Hely Hyrkkänen ja Hilja Huuhilo. Heidän mielestään rokote kannattaa ottaa paitsi itsensä, myös toisten suojaamiseksi.

Hyrkkänen ja Huuhilo saivat rokotteen tällä kertaa hyvissä ajoin. Hyvinvointiasemilla rokotetaan vasta marraskuun lopussa.

– Kun nyt on terveenä, se on hyvä ottaa, Huuhilo sanoi.

Mallu-auto jatkoi torstaina matkaansa Savitaipaleelta Lemille. Taipalsaarella rokotteita jaetaan Saimaanharjun K-Market Niivalla tänään kello 14–17.

Lähipiiri suojaa heikoimpia

Influenssarokotteen ottaminen on yleistynyt viime vuosina. Etelä-Karjala on maan parhaimmistoa siinä, kuinka paljon influenssarokotuksia annetaan lapsille ja yli 65-vuotiaille.

Pekka Suomalaisen mukaan Etelä-Karjalassa olisi kuitenkin vielä varaa parantaa rokotuskattavuutta. Mitä useampi ottaa influenssarokotteen, sitä paremman suojan esimerkiksi vanhukset ja sairaat saavat.

– Usein he, jotka eniten suojaa tarvitsevat, saavat sitä rokotuksesta huonoiten. Siksi lähipiirin on hyvä olla rokotettu, Suomalainen kertoo.

Käytäntönä onkin, että perustervekin saa influenssarokotuksen ilmaiseksi, jos lähipiirissä on riskiryhmään kuuluvia henkilöitä.

– Riittää, kun kertoo, että lähipiirissä on pieni, vanha, sairas tai heikko, Suomalainen sanoo.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.