LEMI Riistaväen pelätään ukkoutuvan, mutta siitä ei näkynyt paljon merkkejä viime perjantaina Kytölän Eräveikkojen hirvipeijaisissa Lemillä. Nuorison muista kiireistä huolimatta mukana oli monia ikähaitarin alkupään soittajia, joille peijaiset merkitsevät hyvää kylän henkeä ja sen elinvoimaa.

Kytölän Eräveikoilla oli alun perin käytettävissä seitsemän aikuisen ja kuuden vasan hirviluvat. Metsästysmaita on muiden muassa Parkkolan,Tevaniemen, Sairalan, Urolan, Muukan ja Kurkelan alueilla.

Koska Kytölän Eräveikkojen metsästysmaita on Mikkelin tien lähiseuduilla, seura sai yhden lisäluvan.

Ennen tulevan viikonlopun jahtia Kytölällä on käytettävissään vielä kolmen aikuisen ja yhden vasan luvat.

– Kauriskantakin on kohtalainen, vaikka ilvekset ovat sitä verottaneet. Kaurislupia meillä on viisi ja kiintiön saa ampua täyteen siinä järjestyksessä kuin ehtii, Kytölän Eräveikkojen puheenjohtaja Anssi Paakko kertoi.

Kytölän Eräveikkojen tärkeimpiä riistanhoitomuotoja ovat ruokinta, riistapeltojen viljely sekä pikkupetojen pyynti.

– Pikkupetojen pyynnissä meillä on kilpailut ja kolme parasta palkitaan. Eniten on pyydetty haitallista vieraslajia supia, mutta myös minkkiä, kettua ja mäyrää, Paakko selvitti.

Oravan metsästys on kadonnutta kansanperinnettä. Muistissa oli, kuinka 1950-luvulla oravannahoilla saattoi tehdä hyvän tilin. Aikoinaan oravannahat olivat maksuväline heti kättelyssä.

– Peijaisiin pitää tulla, tämä on jo viiden vuoden perinne. Ne ovat Kytölässä vuoden kohokohta vaikka ei metsästyshommiin olisi osallistunutkaan, Elina Joronen ja Ella Heimonen kertoivat.

Makuelämysten kannalta peijaisten kohokohta on hirvipaisti, joka on vallannut alaa hirvikeiton kustannuksella.

Kytölän erämajalla paisti kypsyi erittäin mureaksi viitisentoista vuotta sitten muuratussa isossa tiilisessä leivinuunissa Paula Peuhkurin ja Ritva Paakon ohjeiden mukaan. Paistamiseen käytettiin aikaa lähes koko päivä.

– Paistin kääntäminen paistamisen aikana on tärkeä asia. Paisti ei saa kuivua ja siksi hirvenlihan lisäksi kyytipoikana on sianlihaa, Paula Peuhkuri selvitti.

– Mausteina käytetään sipulia, suolaa, pippuria ja laakerinlehtiä, ei muuta, emännät selvittivät. Kaikenlaisia erikoisriistamausteita ei Kytölässä tarvita.

Hirvipaisti on lähes yhtä yksinkertainen ruoka kuin särä. Paistin ja kastikkeen kyytipojiksi riittivät Suonion perunat ja salaattilisukkeet.

Suuri hirvenlihan ystävä on Arto Penttilä. Hän asuu 400 metrin päässä majalta, joten hirvipaistin tuoksu on kutsunut miehen vastustamattomasti paikalle 1980-luvulta lähtien.

– Hirvenlihan huutokauppa järjestettiin seuran jäsenille ja maanvuokraajille. Ostin sieltä koko talven hirvenlihat, sisäfileestä lähtien. Lihoista sai pulittaa 400 euroa, mutta maksoin sen mielelläni. Kulujahan jahdista tulee, kiväärikin maksaa tuhansia, metsästystä harrastamaton Penttilä mainitsi.

– Olen liharuoan ystävä ja ylpeä siitä. Sitä paitsi hirvenliha on lähiruokaa ja vähärasvaista, joka säilyy hyvin pakkasessa, Penttilä muistutti.

Hirvipaisti sulateltiin rautalankayhtye & Petyn tahdeissa.

– Räppi on hirvipeijaisissa pannassa. Soitetaan vanhaa tanssimusiikkia Agentsien tyyliin 1970-1990-luvulta, Risto Inkinen kertoi.

